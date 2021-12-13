Лима, 13 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Перу обратилась к Чили 11 декабря с просьбой продлить экстрадицию бывшего президента Альберто Фухимори, чтобы привлечь того к ответственности за принудительную стерилизацию перуанского коренного населения 1996−2000 годов. Об этом сообщает чилийское информагентство Latercera.

Akira Tomlinson Альберто Фухимори

Дело против Фухимори было приостановлено после заявления защиты бывшего президента о том, что судебное преследование по данному вопросу не предусмотрено соглашением об экстрадиции между Перу и Чили, по которому Фухимори был выдан в 2007 году.

В настоящее время 83-летний экс-президент отбывает 25-летний срок за злоупотребление властью, нарушение прав человека и создание «эскадронов смерти», еще 7 лет он получил позже за получение взятки в 25 млн долларов и еще 6 лет — за организацию прослушивания телефонов.