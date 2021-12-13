Йошкар-Ола, , 15:19 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 13 декабря выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 119 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 27 882 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 22 821 житель Марий Эл, за последние сутки выписаны 102 человека. 877 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались десять жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4184 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получает 391 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 639 человек, из них у 633 — пневмония, 32 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 24 пациента, при этом госпитализированы 27 жителей Марий Эл.