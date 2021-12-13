Берлин, 13 декабря, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Германии сопредседатель партии «Союз-90» / «Зеленые» Анналена Бербок рассказала, почему регулятор Евросоюза не одобрил газопровод «Северный поток — 2» (СП-2). Она заявила об этом 13 декабря журналистам.

(сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

«Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, потому что есть четкие требования европейского энергетического права в вопросе анбандлинга (принцип разведения по разным юридическим лицам ролей владельца трубопровода, его оператора и поставщика ресурса — ред.) и других конструкционных вопросов», — сказала она.

При этом ранее стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что газопровод «Северный поток — 2» «СП-2) пока еще является не соответствующим правилам Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» — это техническая и юридическая процедура, требующая терпения.