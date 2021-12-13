Йошкар-Ола, , 15:20 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 877 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 декабря в Марий Эл выявили 120 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 119 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 27 882 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4184 человека.