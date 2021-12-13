Скопье, 13 декабря, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Рост случаев заражения детей различными респираторными заболеваниями в Северной Македонии привел к избыточному потреблению антибиотиков.

Cgbkgo.ru Антибиотики

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, врачи сталкиваются с давлением родителей, которые во что бы то ни стало хотят, чтобы их чадам прописали именно антибиотики, поскольку они якобы обеспечивают скорейшее выздоровление. При этом, несмотря на запрет на выдачу антибиотиков без рецептов, врачи не могут предотвратить незаконную покупку препаратов в аптеках. В итоге половина пациентов употребляет антибиотики неправильно или без рецепта.

Ассоциация фармацевтов Северной Македонии предупредила родителей о том, что частое употребление антибиотиков усиливает инфекцию и приводит к формированию устойчивости к слабым препаратам у бактерий. При этом антибиотики убивают полезные для организма бактерии.