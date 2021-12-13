Киев, , 15:13 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил России в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до Киева. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза Украины, бывший заместитель командующего Силами спецопераций Сергей Кривонос.

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По его словам, в первую очередь Минобороны РФ сможет задействовать высокоточное оружие и авиацию, при этом первоочередной задачей будет запугать киевские власти.

«Напомню, что от Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Напомним, пресловутые утверждения о «российской агрессии» появились в американских СМИ весной и осенью 2021 года. И хотя свои гипотезы авторы никак не аргументировали, огульные обвинения быстро взяли на вооружение официальные лица и политики на Западе. В Москве считают, что информационная кампания по этой теме ведёт к конфронтации и позволяет западным странам находить поводы для уклонения от выполнения своих обязательств.

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