Москва, 13 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Мировая экономика по мере выхода из кризиса будет предъявлять все больший спрос на производственные ресурсы, что подтолкнет цены вверх. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогнозы первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о третьей волне мировой инфляции во втором полугодии 2022 года.

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«Это весьма вероятно, поскольку мировая экономика по мере того, как она будет выходить из кризиса, будет предъявлять все больший спрос на производственные ресурсы, что подтолкнет их цены вверх, — сказал Комолов. — И, как следствие подорожания ресурсов, произойдет подорожание товаров широкого потребления. Также важно понимать, что на инфляцию большое влияние оказывает не только процесс выхода из пандемии, но и не самое эффективное распределение ресурсов в мировой экономике».

В качестве примера он привел ситуацию на мировом рынке продовольствия.

«Резкий рост цен на продукты питания привел к росту количества голодающих в мире. При этом даже ООН признает наличие скандальных дисбалансов, когда в одной части света происходит нерациональное использование продуктов питания — почти треть произведенного продовольствия утилизируется еще в пригодном для употребления виде, — сказал Комолов. — При этом в бедной части света (которая часто является поставщиком сырья на богатые рынки) растет количество голодающих».

Иными словами, как пояснил экономист, ресурсы для преодоления кризиса есть.

«Но в рамках нынешней рыночной модели невозможно объединить потребность с наличествующим товаром. И это также способствует рыночным дисбалансам, формирует дефицит продовольствия и других ресурсов тогда, когда реальных предпосылок к этому нет», — подытожил Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил о перегреве финансового рынка.