Москва, , 15:12 — REGNUM Мнение нового министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о газопроводе «Северный поток — 2» является констатацией процедурных вопросов подготовки правовых документов для сертификации построенного трубопровода немецким и европейским регуляторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«На сегодняшний день продолжаются «ритуальные пляски» вокруг построенного газопровода «Северный поток — 2». Строительство газопровода началось 3 мая 2018 году, а завершилось 10 сентября 2021 года.

Газопровод строился более трех лет и за это время, как корпус корабля, оброс «ракушками»: санкциями, угрозами и судебными разбирательствами и угрозами со стороны стран, давших либо отказавших ему в разрешения на прохождение через их территориальные воды по дну Балтийского моря.

В 2019 году его строительство было приостановлено. Зарубежные трубоукладчики, участвующие в проекте, опасаясь введенных США санкций, покинули проект. ПАО «Газпром» и зарубежным партнерам проекта стоило значительных усилий полностью заменить участвующих в строительстве субподрядчиков и получить новые лицензии и разрешающие документы для завершения строительства.

Дополнительные расходы на продолжение строительства составили порядка 1 млрд евро при общих затратах в 9,5 млрд евро. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и предыдущее немецкое правительство добились исключения санкций по газопроводу, первоначально включенных в согласованный палатой представителей и Сенатом проект оборонного бюджета на 2022 год.

Завершение сертификации немецким регулятором требует создания дочерней компании Nord Stream 2 AG по немецкому законодательству с передачей ей части имущества газопровода на немецкой территории. После этого начнется сертификация газопровода Еврокомиссией.

Сертификация трубопровода должна завершиться весной 2022 года. По итогам выборов в бундестаг социал-демократ Олаф Шольц вступил в должность нового канцлера Германии 8 декабря этого года. Россия вправе рассчитывать на преемственность в политике нового канцлера ФРГ линии Ангелы Меркель, в том числе по вопросу «Северного потока — 2».

В этой связи выступление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок является всего лишь констатацией состояния правовых процедур оформления документов для прохождения сертификации газопровода «Северный поток-2» немецким регулятором.

Учитывая какую цену уже заплатил немецкий бизнес за строительство газопровода, репутационные риски регулирующих органов Германии за возможный срыв сертификации и судебные издержки, сертификация, как процедурный процесс, завершится в намеченные сроки.

Стандартное выполнение регламента дальнейшей сертификации Еврокомиссией предполагает ее завершение весной 2022 года. Начавшаяся холодная зима, высокие рыночные цены на газ и низкий процент газа в подземных хранилищах (ПГХ) на территории Австрии и Германии стимулируют Еврокомиссию рассмотреть варианты ускорения процедуры сертификации газопровода Еврокомиссией.

Поступление газа по газопроводу «Северный поток — 2» стабилизирует газовый рынок в Европе. Кроме того, независимый дополнительный источник природного газа так необходим Германии для ускорения перехода к «зеленой энергетике», стратегический курс к которой новое немецкое правительство уже подтвердило на фоне постепенного отказа от атомной и тепловой энергетики.

Россия свою работу сделала. Осталось только «открыть дверь» для природного газа, в котором так нуждается Европа. Но это решение должны принять сами европейцы в лице Еврокомиссии», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила эфире телеканала ZDF, что на данный момент газопровод «Северный поток — 2» не может быть введен в эксплуатацию из-за несоответствия европейским правилам.

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