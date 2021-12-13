Пермь, 13 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. На территории Пермского края за десять месяцев 2021 года 249 человек отравились наркотиками. В 222 случаях отравление оказалось смертельным. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности региона.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

Средний возраст жертв наркотических отравлений от 31 до 36 лет. Это опытные наркоманы, случайных людей в этой статистике нет.

Как отметила начальник отдела антинаркотической деятельности ведомства Юлия Калабина, четвертый год в Прикамье наблюдается негативная тенденция по числу смертельных отравлений. Основной причиной названа доступность наркотиков, прежде всего, по причине преобладания дистанционных способов сбыта с применением интернет-технологий.

По инициативе пермского губернатора в регионе работает межведомственная группа, которая ежеквартально анализирует ситуацию. Разработан комплекс межведомственных мер по борьбе с наркоманией и наркоторговлей.