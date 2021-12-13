Варшава, , 15:11 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда выразил президенту США Джо Байдену соболезнования в связи с последствиями серии торнадо, обрушившихся на Соединенные Штаты Америки.

Анджей Дуда Fakt.pl

«От имени всего польского народа я выражаю искренние соболезнования президенту Джо Байдену и всем американцам в связи с гибелью невинных жертв трагических торнадо. Наши мысли и молитвы с вами», — написал Дуда на своей странице в Twitter.

Напомним, в штате Кентукки и ряде других американских штатах спасатели ищут пропавших без вести после пронесшихся над центральной частью США серии разрушительных торнадо. Морги штата Кентукки в США не могут вместить всех его жертв. Их там, по словам губернатора, по меньшей мере 80. Некоторые населенные пункты были стерты с лица земли.