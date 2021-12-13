Ярославль, 13 декабря 2021, 15:07 — REGNUM Бывший директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов назначен директором областной клинической больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в самом департаменте.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре Тубашова сменила Оксана Пиклун. О новом месте работы экс-чиновника не сообщалось. Как стало известно, Василий Тубашов вернулся на прежнее место работы.
Как пояснили в департаменте, должность директора Ярославской областной клинической больницы оставалась вакантна после перехода Тубашова на пост директора депздрава в январе 2021 года.
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