Саранск, , 15:18 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 954 человек.

Как сообщало ИА REGNUM,по состоянию на 13 декабря в регионе выявили 131 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 137 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 38 576 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5643 человека.