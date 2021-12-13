Астана, 13 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Процесс над Ермеком Тайчибековым прошёл в экстренном режиме, очень быстро, в нарушение норм, предусмотренных УПК РК. Об этом 13 декабря заявил ИА REGNUM адвокат Тайчибекова Галым Нурпеисов.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан указывает на «разумные сроки» судебного следствия», — сообщил адвокат.

Галым Нурпеисов Это означает, что сроки не должны превышать двух месяцев, а в сокращенном, ускоренном порядке (до 10 суток) процессы проходят лишь если они соответствуют следующим условиям: а) подсудимый признает предъявленное ему обвинение; б) если подсудимый не оспаривает предъявленные доказательства; в) если во время досудебного следствия не нарушались права подсудимого; г) если участники процесса не настаивают на исследовании доказательств; д) если заключили процессуальное соглашение. Ни один из вышеперечисленных пунктов не мог применяться к обстоятельствам дела Тайчибекова.

«Нам очень нужно было время для ознакомления с материалами дела и подготовкой к процессу. Вообще подготовка к процессу предполагает изучение материала, встречи с адвокатом наедине для обсуждения вопросов защиты», — отметил Нурпеисов.

«При этом у стороны защиты в ходе судебного следствия могут возникнуть вопросы, требующие ответа специалистов и экспертов, может потребоваться допросить свидетелей и т.д.», — пояснил адвокат.

«Данные обстоятельства всегда возникают в ходе следствия. Именно для этого дается «разумный срок» — в целях реализации права на состязательность в судебном процессе. Наши права как стороны защиты и права Ермека Тайчибекова были грубо нарушены», — заключил Нурпеисов.

Напомним, что Ауэзовским судом г. Алма-Аты пророссийский блогер Ермек Тайчибеков был приговорён к десяти годам заключения строгого режима.