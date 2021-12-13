Обнинск, Калужская область, , 15:16 — REGNUM В Калужской области вступил в силу приговор суда в отношении 51-летнего жителя Обнинска, осужденного к девяти годам лишения свободы. Осужденный избил сожительницу, и она умерла в больнице. Об этом 13 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина.

Избиение Prokuror-kaluga.ru

Установлено, что в конце февраля 2021 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе конфликта с сожительницей подверг ее избиению, нанеся не менее 65 ударов руками в область головы и различные части тела. Спустя несколько дней потерпевшая скончалась в больнице. В суде убийца вину в совершении преступления не признал, показав, что между ним и сожительницей произошла ссора, в ходе которой он несколько раз ударил ее ладонью по щеке и лег спать. По версии подсудимого, ночью женщина звала его на помощь, он обработал ей рану на голове, выпил, и они стали совместно смотреть телевизор. Когда сожительница легла спать, он ушел в другую комнату. Утром увидел женщину беспомощно лежавшую на полу и вызвал «Скорую помощь».

«Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке и просила вынести оправдательный приговор. Участвовавший в суде апелляционной инстанции прокурор убедительно опроверг доводы, приведенные в жалобе, на основании которых Калужский областной суд оставил приговор без изменения», — отметила Искрина Басулина.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Калуги осужден за убийство женщины