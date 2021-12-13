Курган, , 15:02 — REGNUM В Курганской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло на 13 декабря 935 человек. Об сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Сутками ранее число скончавшихся составляло 928 — на семь человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Курганской области на 13 декабря подтвердили 47 749 случаев заражения коронавирусом, вылечились 38 310 курганцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области за сутки скончались четыре пациента с COVID-19