Лондон, , 15:06 — REGNUM Заразившийся штаммом коронавируса «Омикрон» пациент скончался в Великобритании. Это первый зарегистрированный случай, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон 13 декабря журналистам.

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По словам главы правительства, медики фиксируют случаи, когда заразившимся новым штаммом нужна госпитализация. Один из таких пациентов скончался.

«Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом», — заявил Джонсон после посещения центра вакцинации на западе Лондона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон рекомендовал жителям Британии приходить к медикам за третьей дохой вакцины от коронавируса. Из-за распространения штамма «Омикрон», пояснил он, двух доз не хватит.

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