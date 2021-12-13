Самара, 13 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Проверку после порыва трубопровода в Самаре организовала прокуратура Железнодорожного района города. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области.

Пресс-служба администрации Оренбурга Демонтированный трубопровод

Прорыв на трубопроводе произошел ночью с 12 на 13 декабря 2021 года на проспекте Карла Маркса, 29А.

Отмечается, что без холодного водоснабжения остались 13 многоквартирных домов по ул. Тухачевского, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; а также на ул. Владимирской, 54, 56, 58.

«Восстановление водоснабжения планируется в ближайшее время. В целях устранения утечки на поврежденном участке трубопровода работы ведется ООО «СКС». Наледь, образовавшуюся на проезжей части, устраняет муниципальным предприятием «Благоустройство», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что прокурор района взял на личный контроль вопрос устранения аварии.