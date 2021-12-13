Минск, 13 декабря, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не просит никого в Европейском союзе его признавать и ему достаточно доверия белорусского народа. Он заявил об этом 13 декабря в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я никого в ЕС не прошу меня признавать. Ни Белоруссия, ни Турция не нуждается в том, чтобы их кто-то признавал в других странах. Мне достаточно того, чтобы меня признавал белорусский народ. Я сейчас президент согласно нашей конституции», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что все остальное, по его мнению, это дело вкуса.

«Если им нравится отвергать — пусть продолжают», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия может перекрыть транзит газа в страны Европы в ответ на новые санкции.