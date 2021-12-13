Приштина, , 15:02 — REGNUM В армии Косово женщины составляют 11%. Всего 300 из 2500 служащих Сил безопасности Косово — женщины. Среди них есть полковники, подполковники и майоры и представительницы других офицерских званий.

Театральная программа «У войны не женское лицо» Екатерина Корнева © ИА REGNUM

Глава департамента стратегической коммуникации министерства обороны Косово полковник Сефер Исуфи в интервью для Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в России иностранным агентом) заявил, что условия приема на службу не связаны с полом, при этом ведутся специальные кампании по повышению привлекательности военной службы для женщин.

В Сербии женщины составляют 20% военнослужащих, в Албании — 18%, в Черногории — 14%. В Северной Македонии женщины составляют лишь 9% военнослужащих. При этом 15% служащих полиции Косово (примерно 1500 из 9100 человек) составляют женщины.

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