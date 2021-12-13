Тбилиси, 13 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии из фракции «Единое национальное движение — Сила в единстве» Дилар Хабулиани перейдёт во фракцию «Лело — партнёрство для Грузии», чтобы она не распалась. Об этом он 13 декабря сообщил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Это технический вопрос. Причина моего перехода — не дать оппозиционной фракции распасться. Решение принято с общего согласия», — сказал Хабулиани.

Он напомнил, что не является членом партии «Единое национальное движение» (ЕНД), сформировавшей фракцию. Хабулиани состоит в партии «Прогресс и свобода», которая вошла в блок с ЕНД на парламентских выборах.

Стоит отметить, что во фракции «Лело — партнёрство для Грузии» было минимально допустимое число депутатов — шесть человек. Лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе в ноябре сдал депутатский мандат, из-за чего фракцию полагалось упразднить.