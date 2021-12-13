Москва, , 14:55 — REGNUM Экономическая ситуация в стране с приходом коронавируса резко изменилась, многие предприниматели вынуждены прибегать к кредитованию своего бизнеса, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании ООО «Вивиорганик» Анастасия Рыжих.

Банкротство Thebluediamondgallery.com

«Пандемия дала мощный толчок для обязательного выхода в онлайн пространство и использованию современных цифровых возможностей бизнеса.

Многие компании, несмотря на кредитование, так и не смогли удержаться на рынке в течение последних нескольких лет, что и послужило появлению такой статистики.

Считаю, что из этого необходимо сделать только один вывод: — структуры компаний и их бизнес-процессы сейчас претерпевают глобальные изменения, тем самым создается более «здоровая» конкуренция.

И как следствие, более высокое качество продукта, лучший сервис и другие атрибуты важные для потребителя», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день общая сумма долгов граждан России, которые подлежат списанию в рамках процедур внесудебного банкротства, превысила 2 млрд рублей.

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