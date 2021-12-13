Москва, , 14:54 — REGNUM Делегация Газпромбанка во главе с первым вице-президентом Романом Пановым приняла участие в совещании по вопросам газификации на Сахалине, которое 11 декабря провел вице-премьер РФ по ТЭК Александр Новак.

Газпромбанк принял участие в совещании по вопросам газификации на Сахалине Газпромбанк

Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, в своем докладе первый вице-президент Газпромбанка рассказал, что банк занимается вопросом внедрения нового льготного кредита «газовая ипотека» для обеспечения приобретения необходимого газового оборудования для подключения газифицируемых домовладений. «В настоящий момент банк совместно с рядом регионов тестирует внедрение данного продукта. По результатам совещания с правительством Сахалинской области также достигнута договоренность об оценке его реализации на территории региона», — отметил Панов.

Он также рассказал, что портфель инвестиционных проектов в Сахалинской области, реализуемых Газпромбанком, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, составляет порядка 60 млрд рублей.

«Сахалинская область является одним из приоритетных регионов деятельности Газпромбанка. Важной государственной задачей сейчас является социальная газификация Сахалина, и Газпромбанк готов предоставить инструменты для ее успешной реализации. При поддержке руководства региона мы уже ведем активную работу над проектами, направленными на развитие экономики, социальной инфраструктуры, а также на снижение углеродного следа», — отметил топ-менеджер.

По итогам встречи банк и правительство Сахалинской области сформировали проект «дорожной карты» по реализации совместных проектов на период до 2025 года, отмечается в сообщении.

Это уже третий визит делегации Газпромбанка на Сахалин в 2021 году. Ранее сообщалось, что банк и регион обсуждают вопросы сотрудничества для реализации ключевых инвестиционных проектов в регионе, в том числе в области социальной и транспортной инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Одним из таких проектов является долгосрочное сотрудничество в рамках реализации эксперимента по достижению углеродной нейтральности Сахалинской области.