Тирасполь, 13 декабря 2021, 14:53 — REGNUM По предварительным итогам выборов президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), победил действующей глава государства Вадим Красносельский. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ПМР.
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Как сообщили в Центризбиркоме, за Красносельского отдали голоса 79,4% избирателей. Его единственный конкурент, депутат Совета народных депутатов Григориопольского района Сергей Пынзарь набрал 11,8% голосов. Остальные бюллетени признаны недействительными.
Напомним, выборы президента Приднестровской Молдавской Республики прошли 12 декабря. В них приняли участие 144 136 избирателей. Красносельский избирается на второй президентский срок.
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