Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Петербурге задержали четырех полицейских и еще одного гражданина по делу о похищении человека и вымогательстве. Об этом 13 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ktr.su Уголовное дело

Оперативники управления собственной безопасности (УСБ) Главка задержали четырех полицейских из районных подразделений после того, как к ним с заявлением обратились родственники молодого человека. Его вместе со знакомым задержали в Василеостровском районе города во время поиска «закладок» наркотиков 23 октября. После того как молодые люди заплатили полицейским деньги, которые те потребовали за непривлечение к уголовной ответственности, они были отпущены.

«В настоящее время проводится служебная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В случае подтверждения вины указанные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесут ответственность в соответствии с законодательством», — отметили в пресс-службе Главка МВД.

В свою очередь в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу уточнили, что задержанные — инспектор ОР ППСП УМВД России по Василеостровскому району, оперуполномоченный ОУР УМВД России по Адмиралтейскому району, инспектор ООП линейного управления на транспорте МВД России по Петербургу и Ленобласти, а также 29-летний мужчина.

По версии следствия, подозреваемые 23 октября задержали юношей, представились им сотрудниками полиции, применили физическую силу и поместили в автомобиль. Затем они повезли молодых людей по городу и всю дорогу требовали от них 300 тыс. рублей, угрожая привлечением к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. После того, как один из потерпевших передал соучастниками 40 тыс. рублей и 700 долларов США, их отпустили.

«Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, ж» ч.2 ст. 126 и ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 159 УК РФ (похищение человека, покушение на вымогательство)», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.