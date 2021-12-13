Нижний Новгород, , 14:54 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 13 декабря выявили 533 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 576 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 222 617 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки выписаны 707 человек, всего выздоровели с начала пандемии 193 806 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 34 жителя региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 9 326 человек. Накануне сообщалось так же о 34 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 19 485 человек.

Напомним, по состоянию на 13 декабря в регионе проведено 4 532 762 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 8 272 нижегородца. Охват населения тестированием составляет 307,6.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции составляет 0,86. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 13 декабря составляет 20%.