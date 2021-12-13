Киев, 13 декабря, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Угрозы Соединенных Штатов отключить Россию от системы SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей) из-за слухов о «вторжении» на Украину не имеют реальной силы, рассказал украинской газете «Факты» экономист Александр Хмелевский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Эксперт посчитал заявления об отключении России от SWIFT несущественными, поскольку исключение кого-либо невозможно по желанию одной стороны соглашения, после совместного решения стран ЕС только само банковское объединение может принимать такое решение.

Вместе с тем банковское объединение не заинтересовано в этом. Кроме того, обмен информацией между банками можно построить без работы в системе SWIFT, отметил он.

«Например, для этого может использоваться интернет-банкинг, который в последние годы стал довольно популярным, — отметил он. — То есть в случае отключения российских банков от SWIFT они очень быстро перейдут на другие каналы связи и будут продолжать осуществлять международные платежи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «из-за Украины» новые санкции США, подготовкой которых сейчас заняты в Вашингтоне, предполагают отключение России от SWIFT, известило CNN. Вопрос решается, причём с участием европейских «партнёров» США.

Кроме вышеуказанной меры, американцы намереваются ввести персональные санкции, касающиеся окружения российского президента. Также планируются санкции в отношении российских энергокомпаний.