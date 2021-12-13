Белгород, 13 декабря 2021, 14:56 — REGNUM Одну из школ Валуйского городского округа Белгородской области капитально отремонтируют в 2022 году за счёт муниципального бюджета, поскольку администрация муниципалитета не смогла подготовить документацию для федерального финансирования, заявил 13 декабря губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, Валуйский городской округ — единственный муниципалитет, не подавший вовремя заявку на капремонт учреждений образования.
По федеральной программе в 2022 году область получит субсидии на капремонт 23 школ.