Белгород, , 14:56 — REGNUM Одну из школ Валуйского городского округа Белгородской области капитально отремонтируют в 2022 году за счёт муниципального бюджета, поскольку администрация муниципалитета не смогла подготовить документацию для федерального финансирования, заявил 13 декабря губернатор Вячеслав Гладков.

Чиновник Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы региона, Валуйский городской округ — единственный муниципалитет, не подавший вовремя заявку на капремонт учреждений образования.

«Зачем нужна районная администрация? В школе, не попавшей в программу, учится 300 детей. В каждой семье — минимум 6−7 человек. Мы с вами обманули ожидания двух тысяч человек. Это недопустимо! Администрация округа должна в следующем году отремонтировать эту школу за счёт муниципального бюджета», — написал на своей странице в социальной сети губернатор.

По федеральной программе в 2022 году область получит субсидии на капремонт 23 школ.