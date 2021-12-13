Белгород, 13 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Одну из школ Валуйского городского округа Белгородской области капитально отремонтируют в 2022 году за счёт муниципального бюджета, поскольку администрация муниципалитета не смогла подготовить документацию для федерального финансирования, заявил 13 декабря губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновник

По словам главы региона, Валуйский городской округ — единственный муниципалитет, не подавший вовремя заявку на капремонт учреждений образования.

«Зачем нужна районная администрация? В школе, не попавшей в программу, учится 300 детей. В каждой семье — минимум 6−7 человек. Мы с вами обманули ожидания двух тысяч человек. Это недопустимо! Администрация округа должна в следующем году отремонтировать эту школу за счёт муниципального бюджета», — написал на своей странице в социальной сети губернатор.

По федеральной программе в 2022 году область получит субсидии на капремонт 23 школ.