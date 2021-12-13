Ярославль, 13 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Выросшие показатели смертности от COVID-19 в Ярославской области обусловлены задержками с выдачей статистической информации. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Анатолий Гулин

В последние дни статистика выдаёт 13−14 смертей в день, в то время как до этого она колебалась на уровне 7−8 смертей, опускаясь до 1.

«В последнее время обращаются избиратели с вопросом, почему так резко выросла смертность от COVID-19 в Ярославской области. Нет ли проблем с лекарствами, с кислородом. Ну, хотя бы узнать причину, что случилось?», — задала вопрос депутат Ярославской областной думы депутат Ольга Секачева.

Гулин в ответ пояснил, что число умерших в сутки в статистических данных никак не связано с количеством реально умерших. В статистику попадают сведения о смертях, произошедших около месяца назад после подтверждения причины смерти по итогам вскрытия.

«У нас на пике эпидемии, месяц назад, было развернуто 3950 коек, и в основном они все были заняты. Пиковая нагрузка на систему здравоохранения пришлась именно на ноябрь месяц. То количество умерших на сегодня — 14 человек — это те умершие, которые включены в федеральный регистр. Они вносятся туда после анатомического вскрытия и изучения материала, который взят у умерших. Это гистологическое и вирусологическое изучение. На это уходит две-три недели. Мы сейчас получаем в регистре тех умерших, которые умерли во время пиковой нагрузки в конце ноября — начале декабря», — разъяснил ситуацию с цифрами зампред правительства.

Затем Анатолий Гулин призвал всех вакцинироваться, заявив, что многие из пациентов умирают, потому что не привились.

«1444 человека у нас находятся в больнице. Почти полторы тысячи коек занято. Из них 215 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Из них 45 пациентов находится на аппаратном дыхании, на ИВЛ. И по опыту я знаю, что многие из них умрут. Мне буквально сегодня дали информацию, что те 14 человек, которые умерли и внесены в федеральный регистр, ни один из них не был привит. Пользуясь случаем, я бы хотел вас в очередной раз призвать, чтобы вы оказали помощь медикам и были бы активными проводниками вакцинации населения. Это очень важно и статистика говорит о том, что у нас вакцинированные пациенты умирают крайне редко. А если болеют, то, как правило, с выздоровлением. И их исход более предсказуем, чем тех, кто не вакцинирован», — заключил Анатолий Гулин.

Уровень смертности по данным статистики резко возросли в Ярославской области с 9 декабря. С этой даты показатель умерших за сутки не опускался ниже 13 человек.