Нижний Новгород, , 14:56 — REGNUM За минувшие сутки 34 жителя Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Накануне сообщалось так же о 34 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 9 326 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 декабря в регионе выявили 533 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 576 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 222 617 случаев. Активными носителями вируса в Нижегородской области в настоящее время являются 19 485 человек.