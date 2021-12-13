Москва, , 14:50 — REGNUM Сегодня, 13 декабря, по всей России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» стартовало благотворительное движение #МойбизнесПомогает. Организаторами акции, как и в прошлом году, выступает Министерство экономического развития Российской Федерации, центры «Мой бизнес» и некоммерческий сектор.

Главная задача — развить культуру благотворительности и приобщить бизнес к помощи нуждающимся гражданам. Инициатива помогает всем неравнодушным, благотворительным фондам и социально ответственному бизнесу поддерживать тех, кому это необходимо.

Более того, появляются новые формы сотрудничества некоммерческих организаций (НКО), бизнеса, СМИ и местных сообществ в регионах.

«Акция #МойбизнесПомогает способствует развитию благотворительной инициативы не только по вертикали, но и по горизонтали и позволяет снять барьеры и развивать межсекторное взаимодействие. Через такие мероприятия Центры «Мой бизнес» становятся не только площадками для предоставления предпринимателям мер поддержки, но и объединяют на своей базе региональный бизнес для реализации совместных общественно-значимых проектов» — пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Впервые инициатива была запущена летом 2021 года и приурочена ко Дню защиты детей. По всей стране в региональных центрах устанавливали пункты для сбора вещей и подарков, а также проходили различные волонтёрские акции.

В первой акции #МойбизнесПомогает приняло участия более 665 субъектов МСП от Москвы до Чукотского автономного округа. Вместе, предприниматели, самозанятые и НКО помогли 1 400 детям.

Помимо материальной помощи, собранных средств для благотворительных фондов и разнообразных подарков, работало 4 пункта приёма донорской крови.

«Основная цель социального склада — это забота о людях. К нам обращаются, в основном, сами жители, работаем и с социальными учреждениями. Выражаем благодарность всем отзывчивым землякам, предпринимателям, которые с нами работают, и центру «Мой бизнес», — отметила на сайте мойбизнес.рф волонтёр Фонда поддержки национальной культуры и традиций «Зула» Баира Бабудоржиева.

Стоит отметить, что Центр «Мой бизнес» в Бурятии в рамках российского движения #МойбизнесПомогает регулярно проводит акции в поддержку инициатив добра и милосердия. В 2020 году были собраны средства на новогодние подарки для детей села Клюевка Кабанского района республики.

«В этом году при сотрудничестве центра «Мой бизнес» и фонда «Зула» был приобретен инвентарь — теннисный стол и мячи для воспитанников Республиканской специальной общеобразовательной школы закрытого типа.

В рамках форума «Я — предприниматель 2021» команда предпринимателей, выигравшая в бизнес-игре, подарила призовой фонд в размере 40 тыс. рублей социально-реабилитационному центру несовершеннолетних «Баяр» для приобретения спортивного оборудования: тренажеры, бассейн», — отметила директор Гарантийного фонда Бурятии Анастасия Волкова.

В этом году новогодняя акция #МойБизнесПомогает включает в себя целый ряд мероприятий по помощи детям — сиротам, пожилым людям в домах престарелых и приютам для животных.

Можно будет сдать кровь, принести детские игрушки, подарки для тех, кто проходит длительное лечение в медицинских учреждениях или напрямую помочь фонду.

Повысить социальную ответственность общества, привлечь внимание к добровольчеству и рассказать о том, как важно помогать — главная миссия большой инициативы #МойбизнесПомогает.

Принять участие в акции могут любые НКО и частные лица, все, кто готов сотворить новогоднее чудо. Информация о ходе реализации инициативы и о возможностях каждого, будет размещаться на региональных порталах и в социальных сетях центров «Мой бизнес».

По итогам проведения инициативы #МойбизнесПомогает на федеральном уровне будут освещены лучшие региональные практики и результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в России.

В его структуру входят четыре федеральных проекта: создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами; создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса; акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства; создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами. Эти проекты призваны увеличить количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 млн к 2024 году.