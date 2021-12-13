Самара, , 14:59 — REGNUM 694 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 190 335 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 5909 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 26 таких пациентов констатировали в минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справился с вирусом 139 321 человек, в том числе 645 человек победили инфекцию в минувшие сутки.

Согласно данным на 12 декабря в регионе за сутки выявили 717 носителей коронавируса.