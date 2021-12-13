Екатеринбург, 13 декабря, 2021, 14:48 — ИА Регнум. На Среднем Урале полицейского обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. Старший лейтенант якобы делал закладки ради повышения раскрываемости преступлений, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

ru.torange.biz Уголовное дело

По версии следствия, в декабре 2021 года полицейский разместил в одном из домов Екатеринбурга наркотическое средство. Страж порядка якобы покупал наркотики на одном из интернет-сайтов. После чего он задерживал тех, кто приходил за ними. Сотрудник полиции оказался жертвой своей же системы. Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Теперь мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических веществ с использованием служебного положения») и частью 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Полицейскому грозит до 20 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По словам руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия МВД Валерия Горелых, полицейского отстранили от работы. Если причастность старшего лейтенанта подтвердится, его уволят по отрицательным мотивам, добавил Горелых.