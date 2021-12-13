Джакарта, , 14:47 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 106 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 13 декабря в Индонезии выявили 4 259 249 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 278 человек. Всего побороть коронавирус смогли 4 110 327 человек.

В период с 12 по 13 декабря от COVID-19 умерли 7 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 143 936 человек.

В Индонезии насчитывается 4974 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии отметило, что вакцинацию детей в возрасте 6−11 лет проведут в 11 провинциях.

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