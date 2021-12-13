Пекин, , 14:47 — REGNUM Состоялся анонс нового персонажа игры Genshin Impact по имени Аратаки Итто. Трейлер с демонстрацией его способностей доступен на YouTube-канале проекта с 13 декабря.

Genshin Impact Скриншот с YouTube

В ролике показано, что Аратаки Итто предпочитает сражаться тяжёлым двуручным оружием и использовать магию земли. Добавить нового героя в свою коллекцию можно будет с14 декабря 2021 года по 4 января 2022 года в рамках особого события.

Напомним, что Genshin Impact — это популярная приключенческая игра, выполненная в аниме-стилистике. В ней можно путешествовать по открытому миру, выполнять различные задания и открывать многочисленных персонажей.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчик Final Fantasy XIV извинился перед игроками