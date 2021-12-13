Бухарест, , 14:45 — REGNUM Представители парламентских коалиционных сил Румынии планируют провести экстренное заседание по обсуждению проекта бюджета страны на 2022-й год. Об этом 13 декабря пишет бухарестская газета «Adevarul».

По информации издания, в ходе встречи румынский министр финансов Адриан Качу представит исправленный вариант соответствующего документа и обсудит перспективы его принятия на ближайшем заседании парламента Румынии.

«Бюджет на предстоящий год разработан с учетом пожеланий и замечаний всех политических и общественных структур страны, отметил, в частности, министр. — В дальнейшем любые изменения фискального режима будут осуществляться исключительно после консультаций с деловыми кругами нашего государства».

Как ожидается, заседание коалиции начнется в 16.00 по местному времени (17.00 мск). В ходе проведенных на прошлой неделе коалиционных переговоров политические партии не смогли прийти к единому мнению относительного главного финансового документа. Ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ предположил, что бюджет Румынии на 2022-й год будет окончательно принят до 24 декабря.