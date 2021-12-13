Москва, , 14:51 — REGNUM Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» — это техническая и юридическая процедура, требующая терпения. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 декабря журналистам, комментируя заявление германских властей о приостановке сертификации оператора газопровода.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Пескова, работа с регулятором продолжается. Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода, выполняет все требования регулятора. Забегать вперёд, опережать события не нужно.

«Здесь надо просто набраться терпения. Это такая техническая, бюрократическая работа и юридическая», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора «Северного потока — 2» из-за несоответствия компании требованиям европейского законодательства.

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