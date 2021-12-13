Москва, 13 декабря, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Можно предположить, что Москва передаст Вашингтону свои предложения по гарантиям безопасности на текущей неделе по дипломатическим каналам. Об этом 13 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент (России Владимир Путин) говорил о том, что это (передача предложений по гарантиям безопасности) будет сделано в течение недели. Соответственно, можно предположить, что на этой неделе», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он не уточнил, каким образом и на каком уровне могут переданы американской стороне указанные предложения России.

«В любом случае это будет по дипломатическим каналам — через министерство иностранных дел», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что скрупулезную работу над законопроектом о QR-кодах на транспорте готовы продолжать партия «Единая Россия» (ЕР) и правительство страны.