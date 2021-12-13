Москва, , 14:47 — REGNUM Новые власти Германии хотят активировать работу в «нормандском формате. Об этом 13 декабря заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Связано это с тем, что Германия вновь желает принимать участие в управлении безопасностью на Европейском континенте, полагает эксперт из ФРГ.

«Я думаю, что правительство Олафа Шольца хочет все-таки возобновить формат «нормандских встреч» и Минских соглашений. Не знаю, как их буду реализовывать, но главное, чтобы эта встреча состоялась между всеми. Таким образом Германия хочет вернуться в европейскую политику безопасности — не отдать все на откуп американцам», — сказал Рар.

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