Москва, , 14:44 — REGNUM Новый раунд поддержки самозанятых способен поддержать текущие темпы обеления сектора. Но для радикальных перемен этого недостаточно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

За работой Александр Погожев © ИА REGNUM

«В России уже более 3,5 млн самозанятых, каждый день они зарабатывают более 1,4 млрд рублей. В среднем это 70 млн налоговых рублей ежедневно.

При этом от 1% до 50% от суммы налога можно оплачивать с помощью бонуса. Представьте, что самозанятый зарабатывает ежемесячно 100 тысяч рублей. В год — 1,2 млн.

В среднем на налоги придется потратить 50−70 тысяч рублей в год. А налоговой бонус — вполне ощутимая помощь в этих масштабах. Такая поддержка должна сделать вход в самозанятость для граждан еще более простым и выгодным.

Кроме того, деньги с бонусного счета в счет уплаты налогов списываются автоматически. То есть каждый месяц, когда рассчитывается налог, часть средств гасится за счет бонуса этого бонуса. Так было с бонусами в 2020 и 2019 году.

Хочется надеется, что и в этот раз льготы придут всем новым самозанятым сразу после регистрации автоматически. Это позволит снизить фискальную нагрузку на первых порах деятельности и позволит лучше планировать бюджет на будущее.

При этом самозанятые в отличие от других субъектов предпринимательства сейчас чувствуют себя намного лучше. Спрос на их услуги растет вместе с растущим спросом на частные услуги, и бумом маркетплейсов.

Поэтому доплата от правительства РФ сейчас кажется не столько мерой поддержки, сколько действенным инструментом для ускорения обеления рынка частных услуг. Процесс этот сейчас идет с опережением прогнозов Минфина.

Они на этапе запуска эксперимента прогнозировали рост до 10 млн самозанятых к 2030-му году. На деле уже сейчас фиксируется более 3,5 млн, и 5−6 тысяч новых регистраций каждый день.

Такими темпами отметку в 5 млн можно пройти уже к концу 2022 года. И налоговые льготы для новых плательщиков НПД должны эти темпы поддержать.

При этом понятно, что сама по себе самозанятость интересна не только Минфину РФ и налоговикам. Для простых граждан она становится хорошим способом монетизировать свои навыки и умения, найти подработку или начать собственное дело без лишних административных барьеров, отчетности и высоких налогов.

Что еще сделать чтобы режим и дальше набирал популярность? Кажется тут лучше не трогать то, что и так работает. Однако, сейчас наблюдается укрепление тенденции на платформенную занятость.

Когда заказы от маркетплейсов и агрегаторов на услуги самозанятых из разовых превращаются в полноценные рабочие дни, недели и месяцы.

При этом социальных гарантий у самозанятых нет. Взносы в соцстрах и ПФР самозанятые делают самостоятельно и необязательно. При этом многие платформы уже реализовывают программы медицинского и социального страхования для своих исполнителей.

Если государство может взять на себя частичную компенсацию или введет новые льготы на взносы в ПФР для самозанятых на платформах. Это может сделать налоговый режим еще более популярным и ускорить обеление сектора», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России самозанятые граждане могут получить выплату в размере 10 тысяч рублей от государства.

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