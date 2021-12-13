Чебоксары, , 14:43 — REGNUM В Чувашии разберутся, «насколько ребята виноваты» в том, что не смогли написать итоговое сочинение. Всего таких выпускников в республике 22, из них половина — чебоксарские школьники. Спикер Госсовета Леонид Черкесов не исключил, что «это какая-то протестность», а первый вице-премьер республики Михаил Ноздряков, который в отсутствие главы Чувашии вёл заседание, высказал мнение, что причиной мог стать сбой в учебном процессе из-за капремонта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе обсуждения итогов написания сочинения выпускниками, председатель республиканского парламента Леонид Черкесов поинтересовался, кто автор предложенных тем. На что министр образования Дмитрий Захаров пояснил, что «тематика сочинений была федеральная», каждому региону предлагались разные темы.

«Сложные темы», — покачал головой спикер.

И продолжил, говоря о школах в Чебоксарах, где есть провалившие сочинение выпускники:

«На слуху те школы, которые не сдали, получается. Наверное, это какая-то или протестность…»

«Нет, будем надеяться [не это]», — перебил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

В свою очередь, глава минфина высказал мнение, что мог сказаться капитальный ремонт, который проводился в образовательных учреждениях, при этом в ряде школ он продолжался всю первую четверть.

«И, может быть, какой-то сбой в учебном процессе [произошёл]. Проанализируйте, на самом деле, насколько ребята виноваты в этой ситуации», — обратился вице-премьер к Дмитрию Захарову.

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Ранее отмечалось, что при оценке сочинения учитываются соблюдение «требований объёма и самостоятельности написания», соответствие выбранной теме, умение аргументировать позицию и обоснованно привлекать литературный материал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии получили зачёт за итоговое сочинение 5034 школьника, не смогли справиться с заданием 22 выпускника, в том числе половина из них — чебоксарцы. Не смогли сдать сочинение пять выпускников школы № 23, по двое — лицея № 3 и школы № 54, по одному — в школах №№ 37, 48.

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