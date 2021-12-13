Токио, , 14:40 — REGNUM Руководитель разработки Final Fantasy XIV Наоки Ёсида принёс геймерам извинения за различные ошибки в работе проекта после выхода дополнения Endwalker. Об этом 13 декабря пишет «Игромания».

Многопользовательская игра Final Fantasy XIV Скриншот с YouTube

Как отмечает издание, все проблемы дополнения связаны с огромным наплывом активных игроков — серверы проекта просто не справляются с таким количеством пользователей. Ёсида пообещал, что команда разработчиков в кратчайшие сроки исправит ситуацию.

Добавим, что релиз дополнения Endwalker состоялся 7 декабря 2021 года. Геймеры высоко оценили новый контент.

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