Варшава, 13 декабря, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Будапеште 13 декабря состоится встреча премьер-министров стран Вышеградской группы (Польша, Словакия, Чехия и Венгрия) с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Polskie Radio.

Estonian Presidency Эммануэль Макрон

Глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик сообщил журналистам, что основной темой переговоров станет «текущая геополитическая ситуация в Европе с акцентом на угрозы, связанные с нелегальной миграцией и кризисом, вызванным ценами на энергоносители».

Дворчик добавил, что «в контексте высоких цен на энергоресурсы главы правительств стран Вышеградской группы и президент Франции обсудят климатическую и энергетическую политику ЕС».

«Кроме того, должен быть поднят вопрос безопасности и защиты внешних границ Евросоюза, особенно с Белоруссией», — добавил чиновник.

Мероприятие организовано в рамках венгерского президентства в Вышеградской группе.