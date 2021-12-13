Москва, , 14:39 — REGNUM Думаю, что QR-код — более удобная форма для автоматизации обслуживания пассажиров, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Jet. Paris — AVIAV TM (Cofrance SARL — Nice, France), к. э. н. Виталий Архангельский.

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«QR-код позволяет мгновенно получить информацию о состоянии здоровья пассажира или прохождении вакцинации из единого центра санитарного контроля.

Появляются новые варианты коронавируса, распространение которых проще предупредить через контроль перемещения потенциально зараженных лиц в места скопления других людей. Это особенно важно для транспортной отрасли, особенно на международных рейсах.

Думаю, что большинство стран и их правительств сделали правильные выводы из прокатившейся пандемии, которая местами все еще имеет место. Если бы перемещение зараженных было взято под контроль несколько раньше, то не случился бы транспортный коллапс.

Авиационные путешествия становятся все более доступными для граждан развивающих стран, которые никогда не пользовались воздушным транспортом.

Следовательно, растет риск переноса инфекционных заболеваний в регионах и странах, жители которых не имеют иммунитета, из этого выходит, что QR-код может в перспективе помочь в предупреждении эпидемий и пандемии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство транспорта России намерено дальше прорабатывать отдельные положения законопроекта о QR-кодах о вакцинации от COVID-19 на транспорте.

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