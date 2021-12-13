Красноярск, , 14:39 — REGNUM В Красноярске вынесен приговор Вячеславу Исминдирову, обвиняемому в совершённом 23 года назад убийстве криминального авторитета. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Мужчина признан виновным в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что в июне 1997 года подсудимый, действуя по предварительному сговору с двумя знакомыми, на автостоянке в Красноярске несколько раз выстрелил из пистолета в 41-летнего жителя города Анатолия Артюшкова. Потерпевший впоследствии скончался.

Исминдиров скрылся от правоохранительных органов и выехал за границу. Он был объявлен в международный розыск, а его сообщников задержали в 2013 году. Они были осуждены за совершение указанного преступления.

В январе 2018 года подсудимого нашли в Польше. Его задержали и в июне 2020 года экстрадировали в Россию.

В ходе следствия подсудимый не признал вину, однако по уголовному делу были собраны необходимые доказательства.

Суд назначил Вячеславу Исминдирову наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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