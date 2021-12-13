Оренбург, , 14:50 — REGNUM Координатор проекта ОНФ «Бюро расследований» в Оренбургской области Дмитрий Болдырев считает, что QR-коды никакого отношения к противодействию распространения новой коронавирусной инфекции не имеют. Такое мнение общественник выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

«Основная цель внедрения QR-кодов — это установления тотального контроля за людьми с целью дальнейшей манипуляции ими», — сделал вывод Дмитрий Болдырев.

Напомним, законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса или наличии антител к SARS-CoV-2 в поездах дальнего следования и самолетах снят с рассмотрения Госдумы. Основной же законопроект о введении в России QR-кодов 13 декабря рассматривается на на заседаниях пяти фракций с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.

Читайте ранее в этом сюжете: Голикова: законопроект не вводит QR-коды, только штрих-коды