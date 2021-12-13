13 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что командующий Оборонительными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен со ссылкой на данные финской разведки заявил, что располагает сведениями о том, что в ближайшие месяцы Россия якобы нападет на Украину.

Оксана Переможенко, , 15:28 — REGNUM Командующий Оборонительными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен со ссылкой на данные финской разведки заявил, что располагает сведениями о том, что в ближайшие месяцы Россия якобы нападет на Украину, сообщает издание yle.fi.

Диагноз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным финской разведки, Россия якобы сосредоточила на границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих, а вторжение может начаться в январе 2022 года. Кивинен добавил, что Финляндия готовится к «разным сценариям».

«Не исключено, что военные действия начнутся. Это возможно. Соответственно, мы регулируем нашу собственную деятельность. Но в непосредственной близости от Финляндии сейчас не происходит ничего, что может вызвать беспокойство», — отметил он.

Новость обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» на страницах издания в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Также новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Крокодил». Многие скептически оценили заявление военного, но были и те, кто отметил, что подобные заявления (которые в последнее время сильно участились) могут быть подготовкой к обвинению России в нападении в том случае, если украинские военные устроят обострение в Донбассе.

«Главное, Финляндия всё знает…» — отреагировал D.

«Все говорят, кроме самой России», — пишет Сергей С.

«Если и поверить в эту чушь, то это будет не война, а освобождение Украины…» — добавил Andrey.

Встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Владимира Зеленского в Одессе. 30 октября 2019 President.gov.ua

«Ему приказали эту чушь нести, он и несёт…» — считает Sergei E.

«Одно и то же 8 лет», — смеется Андрей.

«Ожидание смерти хуже самой смерти. Что там Путин себе думает? Ему и карту уже нарисовали и сроки озвучили. Может, уже пора?» — иронизирует Ksenya L.

«Все понятно, следующая встреча Путина и Байдена будет в январе», — отметил Жека Д.

«Как раз когда повысят тарифы», — добавил Staranor I.

«Нужно было бы снять сериал «Россия нападет» и крутить каждый месяц», — шутит Владимир Л.

«Финляндия каким боком к Украине? К чему они там готовятся?..» — не выдержала Светлана П.

«Все европейские страны знают — когда, а сама Россия не в курсе», — смеется Роман Р.

«Удивительно, как всем им хочется, чтобы РФ влезла в войну», — отметила Елена К.

«Он не знает, что запасы газа в ПГХ (подземных газовых хранилищах. — О. П.) к февралю будут минимальными и Газпрому достаточно будет снизить объемы прокачки газа в Европу… и тогда генерал Мороз утихомирит всех Кассандр (Кассандра в древнегреческой мифологии троянская царевна, наделённая даром пророчества и предвидевшая гибель Трои. — О. П.)», — написал Геннадий Г.

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«А могут ли страны — члены НАТО дать календарь вторжений на 2022 год? Чтобы уже точно знать даты», — шутит Мак А.

«Наконец-то и он прочитал немецкую газетенку. Там и планы конной атаки начерчены. Пользуйтесь на здоровье», — пошутил Андрей Ф.

«Когда последует заявление Эстонии?» — смеется Алексей Д.

«Мне кажется, это все не пустая болтовня, что-то они стройно заговорили. У Украины тупик по Минским [соглашениям], и выполнять не собираются, и других вариантов мирного решения нет. А Зеленский несколько лет уже говорит, что либо Минскими либо военным путем. Мне кажется, они собрали достаточные силы, чтобы один Донбасс не справился, но понимают, что встретит их не один Донбасс, и не только они понимают это, а все, кто сейчас говорят про «нападение России». Судя по всему… [украинские военные] планируют наступление на Донбасс и, возможно, определились с датами, а вот эти Финляндии и Госдепы тоже знают все планы эти и даты и сейчас подготавливают почву, чтобы по своим СМИ начать обвинять Россию в нападении на перешедших в атаку укрофашистов», — написал один из комментирующих.

«Уже все знают, когда Россия нападет на Украину, даже карты-планы рисуют, а Россия ни сном, ни духом…» — подытожила Наталья Б.

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