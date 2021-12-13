Магнитогорск, Челябинская область, , 14:36 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области бывшую главу одного муниципального учреждения осудили за совершение должностных преступлений. Об этом сообщает областное управление СКР.

В суде

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По данным следствия, эта гражданка без заключения договоров аренды предоставила одной из фирм участки земли для ведения коммерческой деятельности. Размер ущерба превысил 400 тыс. рублей. Кроме того, дама незаконно насчитала себе 11 тыс. рублей зарплаты.

Суд назначил экс-руководителю 2,5 лет. Наказание считается условным.