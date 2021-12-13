Москва, , 14:46 — REGNUM Попытки затормозить запуск газопровода «Северный поток — 2» в Германии исходят от партии «Зеленые». Об этом 13 декабря заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Германия Petra B. Fritz

«Проблема в том, что «Зеленые» пришли в правительство, чтобы затормозить «Северный поток — 2». Они хотят бодаться с Россией. Но, слава Богу, у нас появился новый сильный канцлер, который говорит: нам нужны прагматичные отношения с Россией», — сказал Рар.

По его словам, именно новый канцлер Германии Олаф Шольц, а не глава МИД Анналена Бербок, будет определять внешнюю политику по отношению к крупным экономическим партнерам ФРГ.