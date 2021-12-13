Мадрид, 13 декабря 2021, 14:34 — REGNUM Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выразил мнение, что Евросоюз должен приложить максимум усилий для поддержания диалога между правительством Николаса Мадуро и венесуэльской оппозицией. Об этом пишет агентство EFE.
Несмотря на то, что выборы 21 ноября «не оправдали демократических ожиданий, как нам хотелось бы», Евросоюз «должен продолжать прилагать максимальные усилия для того, чтобы все стороны вступили в диалог, чтобы диалог между венесуэльским правительством и оппозицией поддерживался и чтобы мы, наконец, увидели торжество демократии в Венесуэле».
В Венесуэле 21 ноября состоялись так называемые «мегавыборы» в муниципальные и региональные органы власти.